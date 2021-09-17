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ЦИК: общая явка на выборах в Госдуму составляет порядка 9,16%

Политика

Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что общая явка на выборах в Госдуму в первый день голосования составляет порядка 9,16% по состоянию на 16:00 по московскому времени. Об этом она заявила на брифинге в информационном центре избирательной комиссии.

ЦИК: общая явка на выборах в Госдуму составляет порядка 9,16%

Памфилова также добавила, что около 260 тысяч человек в России и за рубежом решили воспользоваться правом проголосовать досрочно.

"У нас 29 августа началось досрочное голосование для отдельных групп избирателей по выборам в Госдуму. Таким правом по состоянию на вчерашний день у нас воспользовалось около 225 тыс. избирателей. Оно у нас проводится в 36 регионах", — сказала председатель ЦИК.

Ранее Элла Памфилова заявила, что на выборах в Госдуму ожидается немало провокаторов. Кроме того, она отметила, что Центральная избирательная комиссия скажет "спасибо" оппозиционным наблюдателям, которые найдут какие-то нарушения.


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Автор: Валентина Севрюгина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
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