На Западе нашли причину, почему Google удалила приложение "Навальный"

На Западе отреагировали на сообщения о том, что Google и Apple удалили приложение "Навальный" из Google Play и App Store соответственно. Точнее сказать, версия произошедшего касается только Google.

The New York Times и Bloomberg со ссылками на источники, знакомые с решением Google сообщили, что оно было принято после того, как чиновники пригрозили посадить в тюрьму его местных сотрудников.

Источник The New York Times заявил, что уголовным преследованием якобы угрожали конкретным сотрудникам компании. Источник издания отказался раскрывать имена работников, "опасаясь рассердить российское правительство".

Накануне председатель комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что попытки вмешательства в выборы в Госдуму со стороны Google и Apple могут привести к уголовному преследованию этих компаний в России.

"Американские корпорации получили сегодня все необходимые разъяснения правовых последствий их попыток вмешаться в выборы депутатов Государственной думы. Эти последствия могут иметь в том числе и уголовный характер", — сказал Василий Пискарев.

Впрочем, не совсем понятно, почему в сообщениях западных изданий упоминается только Google, а Apple нет. Если у Apple нет сотрудников в России, то стало быть, причиной удаления приложения не могла стать угроза их уголовного преследования.

Ранее появились сообщения, в которых цитировалось объяснение Apple по поводу того, почему приложение было удалено. А удалено оно было по той причине, что Фонд борьбы с коррупцией признан в России экстремистской организацией.

Удаление приложения из Google Play и App Store прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, это решение компаний соответствует букве и духу закона.

"Это приложение, оно вне закона на территории нашей страны. Обе платформы получили соответствующее уведомление", — подчеркнул Песков.