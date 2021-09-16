National Interest: российская армия стала "ещё более угрожающей"

Вооружённые силы России представляют угрозу безопасности США и НАТО. Такое утверждение сделал автор статьи в американском журнале The National Interest Крис Осборн.

По мнению обозревателя, российская армия стала ещё более угрожающей в сравнении с периодом холодной войны. В частности, Осборн отметил модернизацию российского вооружения: истребители Су-57, танки Т-14 "Армата" и зенитные ракетные комплексы С-400, а также гиперзвуковые ракеты и тактическое ядерное оружие.

Более того, Россия продолжает модернизировать технику прошлых десятилетий. В качестве примера автор сообщил о танке Т-72, который не раз совершенствовался с 70-х годов.

Крис Осборн не забыл упомянуть и о Военно-морском флоте России, в состав которого входит 600 кораблей, 63 подлодки, 15 эсминцев и 1 авианосец.

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