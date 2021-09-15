Глава Крыма ответил по поводу своей отставки

Глава Крыма Сергей Аксёнов сказал, что не планирует уходить со своего поста, а слухи о его отставке появляются "каждую неделю, это нормальный процесс".

По словам Аксёнова, в случае отставки у него есть два варианта: уйти по решению президента, который посчитает его работу неэффективной, или в результате выборов, если крымчане не проголосуют за него.

Глава Крыма отметил, что не может подвести ни главу государства, ни жителей полуострова.

"А "снимают" меня (с должности) каждую неделю, это нормальный процесс, — сказал Аксёнов в эфире канала "Россия 24".

Он добавил, что не помнит такого дня, чтобы СМИ не писали о его увольнении или назначении на другую должность.

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