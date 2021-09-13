Политолог и политический обозреватель радио "Говорит Москва" Александр Асафов назвал вероятных фаворитов на выборах в Государственную Думу по одномандатным округам Москвы.
По его словам, прогноз сделан на основании данных нескольких социологических исследований, а также комментариев экспертов.
В число фаворитов предвыборной гонки вошли:
Политолог отметил, что в своем прогнозе опирался на различные аналитические и статистические данные.
"Я опирался не только на собственные наблюдения, но и на несколько независимых социологических исследований, которые проводились как очно, так и онлайн. Думаю, что полученные в результате исследований данные, максимально близки к тому, что мы увидим на выборах", — пояснил Асафов.
Выборы в Госдуму восьмого созыва будут проходить в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. В Москве также пройдут довыборы двух депутатов Московской городской думы и муниципальных депутатов района Щукино.
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