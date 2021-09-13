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Политолог определил вероятных фаворитов на выборах в ГД по округам Москвы

Политика » Выборы

Политолог и политический обозреватель радио "Говорит Москва" Александр Асафов назвал вероятных фаворитов на выборах в Государственную Думу по одномандатным округам Москвы.

Политолог определил вероятных фаворитов на выборах в ГД по округам Москвы

По его словам, прогноз сделан на основании данных нескольких социологических исследований, а также комментариев экспертов.

В число фаворитов предвыборной гонки вошли:

  • Тимофей Баженов, "Единая Россия", (196 округ)
  • Евгений Попов, "Единая Россия", (197 округ)
  • Галина Хованская, "Справедливая Россия — Патриоты — За Правду", (198 округ)
  • Петр Толстой, "Единая Россия", (199 округ)
  • Дмитрий Певцов, самовыдвиженец, (200 округ)
  • Светлана Разворотнева, "Единая Россия", (201 округ)
  • Дмитрий Саблин, "Единая Россия", (202 округ)
  • Евгений Нифантьев, "Единая Россия", (203 округ)
  • Татьяна Буцкая, "Единая Россия", (204 округ)
  • Анатолий Вассерман, самовыдвиженец, (205 округ)
  • Александр Мажуга, "Единая Россия", (206 округ)
  • Ирина Белых "Единая Россия" (207 округ)
  • Олег Леонов, самовыдвиженец, (208 округ)
  • Александр Румянцев, "Единая Россия", (209 округ)
  • Роман Романенко, "Единая Россия", (210 округ)

Политолог отметил, что в своем прогнозе опирался на различные аналитические и статистические данные.

"Я опирался не только на собственные наблюдения, но и на несколько независимых социологических исследований, которые проводились как очно, так и онлайн. Думаю, что полученные в результате исследований данные, максимально близки к тому, что мы увидим на выборах", — пояснил Асафов.

Выборы в Госдуму восьмого созыва будут проходить в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. В Москве также пройдут довыборы двух депутатов Московской городской думы и муниципальных депутатов района Щукино.

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Автор: Ольга Лазарева, Куратор: Олег Артюков
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