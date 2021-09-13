Политолог определил вероятных фаворитов на выборах в ГД по округам Москвы

Политолог и политический обозреватель радио "Говорит Москва" Александр Асафов назвал вероятных фаворитов на выборах в Государственную Думу по одномандатным округам Москвы.

По его словам, прогноз сделан на основании данных нескольких социологических исследований, а также комментариев экспертов.

В число фаворитов предвыборной гонки вошли:

Тимофей Баженов, "Единая Россия", (196 округ)

Евгений Попов, "Единая Россия", (197 округ)

Галина Хованская, "Справедливая Россия — Патриоты — За Правду", (198 округ)

Петр Толстой, "Единая Россия", (199 округ)

Дмитрий Певцов, самовыдвиженец, (200 округ)

Светлана Разворотнева, "Единая Россия", (201 округ)

Дмитрий Саблин, "Единая Россия", (202 округ)

Евгений Нифантьев, "Единая Россия", (203 округ)

Татьяна Буцкая, "Единая Россия", (204 округ)

Анатолий Вассерман, самовыдвиженец, (205 округ)

Александр Мажуга, "Единая Россия", (206 округ)

Ирина Белых "Единая Россия" (207 округ)

Олег Леонов, самовыдвиженец, (208 округ)

Александр Румянцев, "Единая Россия", (209 округ)

Роман Романенко, "Единая Россия", (210 округ)

Политолог отметил, что в своем прогнозе опирался на различные аналитические и статистические данные.

"Я опирался не только на собственные наблюдения, но и на несколько независимых социологических исследований, которые проводились как очно, так и онлайн. Думаю, что полученные в результате исследований данные, максимально близки к тому, что мы увидим на выборах", — пояснил Асафов.

Выборы в Госдуму восьмого созыва будут проходить в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. В Москве также пройдут довыборы двух депутатов Московской городской думы и муниципальных депутатов района Щукино.