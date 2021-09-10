Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что на Западе российским средствам массовой информации уже почти объявлена война.
Журналисты попросили министра прокомментировать "необъявленную войну" в отношении российских СМИ, которая развернулась в западных странах.
"Война практически уже объявлена", — ответил глава внешнеполитического ведомства РФ.
Он рассказал, как Великобритания отказала в выдаче визы российскому журналисту, а также упомянул, что корреспонденты РИА Новости не получили аккредитацию на мемориальные мероприятия, посвященные годовщине терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.
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