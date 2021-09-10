Лавров рассказал о войне против российских СМИ на Западе

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что на Западе российским средствам массовой информации уже почти объявлена война.

Журналисты попросили министра прокомментировать "необъявленную войну" в отношении российских СМИ, которая развернулась в западных странах.

"Война практически уже объявлена", — ответил глава внешнеполитического ведомства РФ.

Он рассказал, как Великобритания отказала в выдаче визы российскому журналисту, а также упомянул, что корреспонденты РИА Новости не получили аккредитацию на мемориальные мероприятия, посвященные годовщине терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.