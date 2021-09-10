Лавров ответил на вопрос об уходе из МИД в Госдуму

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ответил на вопрос о том, покинет ли он пост главы МИД после осенних выборов в Госдуму.

По словам Лаврова, он намерен сначала дождаться результатов выборов, а уже потом делать какие бы то ни было заявления по этому поводу.

Ранее президент РФ Владимир Путин сказал, что ему будет жалко отпускать министра обороны Сергея Шойгу и Лаврова в Госдуму, если они решат стать парламентариями.

Лавров и Шойгу будут участвовать в осенних выборах в Госдуму от партии "Единая Россия". Голосование будет длиться несколько дней — с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет.

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