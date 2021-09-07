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"Яблоко" собирается в пять раз сократить зарплаты депутатов Госдумы

Политика

В случае победы на выборах в Госдуму, кандидаты в депутаты от партии "Яблоко" собираются отказаться от большей части зарплаты и некоторых других привилегий. Об этом во вторник заявил председатель партии Николай Рыбаков.

"Яблоко" собирается в пять раз сократить зарплаты депутатов Госдумы

По его словам, сейчас зарплата депутата Госдумы составляет почти 470 тысяч рублей, предусмотрена также пенсия до 68 тысяч рублей и пособия. От всего этого в партии собираются отказаться.

"Депутаты от партии "Яблоко" в нашей будущей фракции в Госдуме будут получать заработную плату в размере средней заработной платы по городу Москве, потому что правильно, когда депутаты понимают, как живут люди, и получают ту заработную плату, которую получают их избиратели в том городе, в котором они работают", — заявил председатель партии. По его словам, разницу депутаты будут переводить в детские дома или благотворительные организации на помощь детям, сообщает ТАСС.

По данным Фонда развития гражданского общества, средняя заработная плата в 2020 году в столице России составила 95,3 тысячи рублей. То есть урезать себе зарплату "яблочники" собираются в пять раз.

Кроме того, в партии собираются отказаться от использования служебных автомобилей и в Москве, и в регионах, не будут пользоваться ВИП-залами аэропортов за счет бюджета, бизнес-классов в самолетах и так далее. Рыбаков также заявил, что в партии считают необходимым отказаться от отдельной системы медицинского обеспечения для депутатов.

Впрочем, сооснователь "Яблока" Григорий Явлинский отметил, что в партии продолжаются дискуссии о том, до какого уровня следует понизить доход депутатов. И никто не заставляет делать именно так.

Сам же Николай Рыбаков отметил, что "Яблоко" будет побуждать и депутатов от других партий делать так же, как "яблочники". Но, конечно, сейчас весьма затруднительно сказать, насколько убедительным окажется это убеждение. А вот то, что едва ли многие депутаты готовы пойти на пятикратное сокращение зарплаты, это очевидно. Причем независимо от партийной принадлежности.

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Олег Артюков
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