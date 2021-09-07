"Яблоко" собирается в пять раз сократить зарплаты депутатов Госдумы

В случае победы на выборах в Госдуму, кандидаты в депутаты от партии "Яблоко" собираются отказаться от большей части зарплаты и некоторых других привилегий. Об этом во вторник заявил председатель партии Николай Рыбаков.

По его словам, сейчас зарплата депутата Госдумы составляет почти 470 тысяч рублей, предусмотрена также пенсия до 68 тысяч рублей и пособия. От всего этого в партии собираются отказаться.

"Депутаты от партии "Яблоко" в нашей будущей фракции в Госдуме будут получать заработную плату в размере средней заработной платы по городу Москве, потому что правильно, когда депутаты понимают, как живут люди, и получают ту заработную плату, которую получают их избиратели в том городе, в котором они работают", — заявил председатель партии. По его словам, разницу депутаты будут переводить в детские дома или благотворительные организации на помощь детям, сообщает ТАСС.

По данным Фонда развития гражданского общества, средняя заработная плата в 2020 году в столице России составила 95,3 тысячи рублей. То есть урезать себе зарплату "яблочники" собираются в пять раз.

Кроме того, в партии собираются отказаться от использования служебных автомобилей и в Москве, и в регионах, не будут пользоваться ВИП-залами аэропортов за счет бюджета, бизнес-классов в самолетах и так далее. Рыбаков также заявил, что в партии считают необходимым отказаться от отдельной системы медицинского обеспечения для депутатов.

Впрочем, сооснователь "Яблока" Григорий Явлинский отметил, что в партии продолжаются дискуссии о том, до какого уровня следует понизить доход депутатов. И никто не заставляет делать именно так.

Сам же Николай Рыбаков отметил, что "Яблоко" будет побуждать и депутатов от других партий делать так же, как "яблочники". Но, конечно, сейчас весьма затруднительно сказать, насколько убедительным окажется это убеждение. А вот то, что едва ли многие депутаты готовы пойти на пятикратное сокращение зарплаты, это очевидно. Причем независимо от партийной принадлежности.