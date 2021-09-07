Песков: Россия не готова признавать биткоин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии повода для признания Россией биткоина. Если приравнять эту криптовалюту к деньгам, то можно навредить финансовой и экономической системе, отметил официальный представитель Кремля.

"Пока нет ни малейшего повода для того, чтобы предпринимать такие шаги", — отметил Песков.

Он назвал биткоин квазивалютой, которую нельзя приравнивать к денежным инструментам, иначе это может нанести ущерб финансовой и экономической системе.

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