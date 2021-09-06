РПЦ: беспорядки в Черногории организованы президентом Джукановичем

Президент Черногории Мило Джуканович организовал протесты против интронизации митрополита. Об этом заявил секретарь отдела внешних церковных связей Московского Патриархата по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук.

По мнению русской православной церкви, беспорядки в Цетине, организованные против интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия, а также визита патриарха Сербского Порфирия, носят искусственный характер, сообщает РИА Новости.

"Протесты организованы президентом Джукановичем в попытке сорвать интронизацию митрополита и восстановить свою власть в стране, которую он постепенно теряет именно из-за своего враждебного отношения к церкви. Есть и зарубежные заказчики беспорядков в Цетине", — прокомментировал протоиерей.

В ходе столкновения протестующих и правоохранителей пострадали двадцать человек, восемь — задержаны. По данным МВД Черногории, обстановка на улицах Цетина стабилизировалась, следует из сообщения.

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