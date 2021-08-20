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Путин рассказал о завершении строительства "Северного потока-2"

Политика

Президент России Владимир Путин сказал, что до завершения строительства "Северного потока-2" осталось всего 15 километров морской части. Заявление прозвучало на пресс-конференции по итогам переговоров между лидерами РФ и Германии.

Путин рассказал о завершении строительства "Северного потока-2"

По словам главы государства, "Северный поток-2" — это не политический проект.

Путин отметил, что газопровод "на две тысячи километров короче, чем украинский транзит". Он назвал его современной, экологически чистой системой.

Благодаря использованию нового оборудования удалось добиться значительного уменьшения количества выбросов углеводорода в атмосферу.

Ранее эксперты пришли к выводу, что "Газпром" начнет поставки газа по газопроводу "Северный поток-2" в октябре-ноябре.

Компания Nord Stream 2 AG, которая строит "Северный поток-2", планирует завершить укладку трубопровода в конце августа.

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Готовность Северного потока-2 и политика стран Запада
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
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