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Названа дата запуска газопровода "Северный поток-2"

Общество

Компания "Газпром" планирует начать поставки газа по газопроводу "Северный поток-2" в октябре. Самый поздний срок — в начале ноября.

Названа дата запуска газопровода "Северный поток-2"

Ранее "Газпром" сообщил, что в этом году по трубопроводу "Северный поток-2" будет направлено 5,6 миллиарда кубических метров газа.

Замдиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев считает, что озвученная "Газпромом" цифра свидетельствует о том, что поставки "голубого топлива" могут начаться уже в октябре.

По словам директора по исследованиям VYGON Consulting Марии Беловой, самым поздним сроком станет начало ноября.

Чтобы экспортировать 5,6 миллиарда кубометров до конца 2021 года, поставки должны начаться не позднее начала ноября.

"В этом случае суточная прокачка газа будет достигать максимально возможных значений", — рассказал Белова РИА Новости.

Компания Nord Stream 2 AG, занимающаяся строительством "Северного потока-2", планирует завершить укладку трубопровода в конце августа. Ранее в СМИ появлялись сообщения, что газопровод готов на 99%.

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Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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