Меркель осудила действия властей Белоруссии из-за ситуации с беженцами

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным раскритиковала действия властей Белоруссии в ситуации с беженцами на белорусско-литовской границе.

По словам Меркель, она резко осудила белорусские власти за использование в качестве гибридного оружия людей, которые терпят бедствие. Она уточнила, что имела в виду ситуацию на границе между Белоруссией и Литвой.

В пятницу, 20 августа Меркель совершила последнюю поездку в Москву в качестве канцлера ФРГ. Она не будет принимать участие в сентябрьских выборах в бундестаг. 22 августа глава ФРГ посетит Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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