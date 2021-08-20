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«Зафиксировать повестку»: политолог рассказал о цели визита Меркель в РФ

Политика

Ангела Меркель, прибывшая в РФ с "прощальным" визитом в качестве канцлера Германии, вряд ли покинет большую политику даже после ухода с этого поста, считает российский политолог Алексей Мартынов.

«Зафиксировать повестку»: политолог рассказал о цели визита Меркель в РФ

"Я не думаю, что она будет помидоры на даче выращивать. Она — дама активная и, скорее всего, войдёт в какую-то общественную работу — или в ООН, или ещё в какую-нибудь международную организацию", — заявил "Свободной прессе" эксперт.

Он не исключил, что Ангела Меркель останется общественным деятелем и продолжит в этой роли оказывать влияние на европейскую политику.

По словам Алексея Мартынова, в ходе визита в Россию Ангела Меркель хочет зафиксировать ту повестку, которая сформировалась между двумя странами на данный момент.

Как пояснил политолог, речь идёт о запуске "Северного потока-2", сохранения Минского процесса и Нормандского формата а также ряда других вопросов российско-германской повестки.

"Вот именно это, на мой взгляд, они и будут сегодня обсуждать со старым другом Путиным. Конечно, друг — не друг, но у них неплохие взаимоотношения сложились за эти годы", — отметил Алексей Мартынов.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Олег Артюков
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