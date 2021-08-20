Владимир Путин прокомментировал просьбу Меркель выпустить Алексея Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции с президентом Владимиром Путиным в Москве заявила, что заключение Алексея Навального "неприемлемо", поскольку его оправдал Европейский суд по правам человека. Прямую трансляцию мероприятия можно посмотреть на YouTube.

После переговоров в Большом Кремлёвском дворце Меркель и Путин публично высказались о переговорах и ответили на вопросы журналистов. Канцлер упомянула оппозиционера Алексея Навального, основателя Фонда борьбы с коррупцией*. Политик призвала освободить политического заключённого.

"Для нас это неприемлемо, и я это выразила и потребовала освобождения Алексея Навального и подчеркнула, что мы будем дальше следить за этим делом", — сказала Меркель.

Владимир Путин заявил, что Алексея Навального посадили не из-за политических амбиций. Также президент призвал проявлять уважение к решениям судебной власти нашей страны. Российский лидер сообщил:

"Что касается политической деятельности, то никому не следует прикрываться политической деятельностью для осуществления бизнес-проектов, тем более с нарушением закона".

*Запрещённая в России экстремистская организация, выполняет функции иностранного агента.

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