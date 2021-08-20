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Владимир Путин прокомментировал просьбу Меркель выпустить Алексея Навального

Политика

Канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции с президентом Владимиром Путиным в Москве заявила, что заключение Алексея Навального "неприемлемо", поскольку его оправдал Европейский суд по правам человека. Прямую трансляцию мероприятия можно посмотреть на YouTube.

Владимир Путин прокомментировал просьбу Меркель выпустить Алексея Навального

После переговоров в Большом Кремлёвском дворце Меркель и Путин публично высказались о переговорах и ответили на вопросы журналистов. Канцлер упомянула оппозиционера Алексея Навального, основателя Фонда борьбы с коррупцией*. Политик призвала освободить политического заключённого.

"Для нас это неприемлемо, и я это выразила и потребовала освобождения Алексея Навального и подчеркнула, что мы будем дальше следить за этим делом", — сказала Меркель.

Владимир Путин заявил, что Алексея Навального посадили не из-за политических амбиций. Также президент призвал проявлять уважение к решениям судебной власти нашей страны. Российский лидер сообщил:

"Что касается политической деятельности, то никому не следует прикрываться политической деятельностью для осуществления бизнес-проектов, тем более с нарушением закона".

*Запрещённая в России экстремистская организация, выполняет функции иностранного агента.

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Как Ангела Меркель чтит память советских солдат
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
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