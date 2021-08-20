"Дорогой Владимир": Меркель встретилась с Путиным в Кремле

Канцлер Германии Ангела Меркель возложила венок с лентами цвета немецкого флага к Могиле Неизвестного Солдата и отправилась на переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Большой Кремлёвский дворец.

Путин принимает Меркель в Кремле — LIVE

Российский лидер подчеркнул, что ФРГ — одна из главных партнёров нашей страны. Это стало возможным благодаря шестнадцатилетней деятельности Меркель как Федерального канцлера. Владимир Путин отметил важность встречи:

"Я уверен, что это будет не только прощальный визит, связанный с Вашим решением не избираться дальше в качестве Федерального канцлера, но и визит, наполненный серьёзным, деловым содержанием".

Меркель назвала российского президента "дорогим Владимиром". Она положительно оценила перспективы будущего диалога, несмотря на разногласия в некоторых моментах. Канцлер представила следующие темы для обсуждения:

ситуация в Афганистане;

торговые отношения России и Германии;

гражданское общество;

некоммерческие организации.

"У нас есть чем заполнить наше время, я очень благодарна, что мне была предоставлена эта возможность", — добавила Меркель.