Канцлер Германии Ангела Меркель возложила венок с лентами цвета немецкого флага к Могиле Неизвестного Солдата и отправилась на переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Большой Кремлёвский дворец.
Российский лидер подчеркнул, что ФРГ — одна из главных партнёров нашей страны. Это стало возможным благодаря шестнадцатилетней деятельности Меркель как Федерального канцлера. Владимир Путин отметил важность встречи:
"Я уверен, что это будет не только прощальный визит, связанный с Вашим решением не избираться дальше в качестве Федерального канцлера, но и визит, наполненный серьёзным, деловым содержанием".
Меркель назвала российского президента "дорогим Владимиром". Она положительно оценила перспективы будущего диалога, несмотря на разногласия в некоторых моментах. Канцлер представила следующие темы для обсуждения:
"У нас есть чем заполнить наше время, я очень благодарна, что мне была предоставлена эта возможность", — добавила Меркель.
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