Может ли чиновник упражняться в уничижительном остроумии - мнение депутата ГД

Российские чиновники частенько позволяют себе оскорбительные высказывания в адрес тех, чьими слугами они, по сути, являются.

Под занавес минувшей недели "отличился" камчатский министр экологии, который нашел в своём крае ни много, ни мало, "жопу мира".

Может, конечно, он, по сути, и прав (тем более, что многие водители себе еще и не такие слова позволяют, описывая состояние российских дорог), но все же…

Есть ли у нас какая-то "чиновничья этика"? И если есть, то кого-то хоть где-то наказали за подобные "крики души" и "честность"? Об этом Pravda. Ru рассказала депутат ГД Светлана Бессараб, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранам.

— Среди моих коллег, депутатов 7-го созыва Государственной Думы, было несколько товарищей, которые позволяли для себя уничижительные выражения в адрес российских населенных пунктов и людей, в них живущих. Я считаю, что это недопустимо.

Проблемы надо решать, а не упражняться в "остроумии".

Да, проблем много. Но большинство из них — следствие большой территории и сложных климатических условий. Сегодня, когда дороги размываются у европейцев, они начали понимать, что такое российские дороги, когда температурные режимы, перепады крайне негативно влияют на дорожное покрытие и так далее.

Повторюсь: проблем и недостатков много. Но те, кто додумывался до такого неприкрытого хамства, должны просто уйти с должностей. Люди там живут — нужно помнить об этом.

— Были случаи, когда наказывали за подобные "крики души и честность"?

— Я могу сказать, что "Единая Россия" очень четко отслеживает такие ситуации и всегда проводится соответствующая работа вплоть до исключения из партии и увольнения с должностей. В отношении других фракций — не могу сказать, потому что не знаю.