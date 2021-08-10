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Политологи прокомментировали идею размещения на Украине средств ПВО США

Политика

Заявление украинского вице-премьера Алексея Резникова об американских ПВО на территории страны может отражать реальные планы руководства государства. Об этом RT рассказали политологи Иван Мезюхо и Юрий Светов.

Политологи прокомментировали идею размещения на Украине средств ПВО США

По словам Юрия Светова, украинский лидер Владимир Зеленский может обсудить размещение ПВО США в стране в ходе предстоящей встречи с американским президентом Джо Байденом.

Иван Мезюхо, в свою очередь, удивился, что о возможности размещения средств ПВО на Украине заявляет вице-премьер, а не президент, который проводит внешнюю политику и является верховным главнокомандующим. По мнению политолога, это говорит о "разброде и шатании" в системе госуправления.

Юрий Светов назвал идею о размещении американских сил ПВО желанием украинских властей.

По мнению политолога, Америка пока не готова "потворствовать хотелкам украинского руководства", поскольку знает о неизбежной ответной реакции РФ.

"Американцы прекрасно знают, что, как только они это сделают, получат ответный ход России. Россия не будет смотреть на приближение ещё по одному направлению американских средств ПВО к нашим границам", — подчеркнул Юрий Светов.

Ранее Алексей Резников заявил о необходимости рассмотрения возможности развернуть на территории Украины сил противовоздушной обороны США.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
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