Как и когда Украина хочет получить от России репарации за Крым

На Украине вновь подняли тему репараций, которые должна будет выплатить Россия. На этот раз спикером по теме выступил министр по делам реинтеграции так называемых "временно оккупированных территорий" Алексей Резников.

Условие для России

В интервью Евгению Киселеву — которому постоянно приходится доказывать, что он бОльший патриот Украины чем сами украинцы — министр заявил, что вопрос Крыма будет одним из условий для "возвращения России в мировое сообщество". При этом, впрочем, быстрого возвращения полуострова, по мнению Резникова, не будет.

А что это все-таки произошло, считает он, "должна поменяться риторика информационная во внутреннем дискурсе". То есть, полагает пан министр, необходимо убедить россиян в том, что воссоединение с Крымом принесло вред стране. "И тогда <…>, мне кажется, уже легче будет политику российскому говорить о том, что надо исправляться", — заявил Резников.

Политик вспомнил о Второй мировой войне, после которой Германия обязалась выплатить компенсацию пострадавшим странам. "Проблем же не произошло с новым руководством Германии, которое сказало: "Да, мы виноваты, да, мы должны платить репарации". И платят по сей день, выплачивают", — пояснил он.

И, добавил Алексей Резников, и Россия "в обозримом будущем" заплатит Украине.

Не первый раз

Вообще, для украинских политиков обычное дело предполагать получение значительных финансовых средств без приложения каких-либо усилий к оному. Вот как в данном случае.

А вообще, получение репараций прописано в Стратегии внешнеполитической деятельности Украины до 2024 года, согласованной в начале июня. То есть примерно можно получить представление о сроках "обозримого будущего", о котором говорит украинский министр. В Стратегии отдельным пунктом прописано "осуществление компенсаций и других форм репараций за ущерб, нанесенный Украине вследствие временной оккупации территорий".

Украинский посол в Германии Андрей Мельник также ранее назвал одним из условий для нормализации отношений с Россией выплату репараций после возвращения Крыма и Донбасса под контроль Киева.

С реальностью эти ожидания ничего общего не имеют, что бы не говорили в Киеве. Стоит напомнить, что вообще говоря тема репараций присутствует и в отношениях других стран. То есть как присутствует — многомиллиардных компенсаций от Германии хотят Польша и Греция. В странах Прибалтики тоже периодически поднимают эту тему, только компенсаций хотят от России. Но разумеется, нет никаких оснований полагать, что эти ожидания когда-либо воплотятся на практике.