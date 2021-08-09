На Украине вновь подняли тему репараций, которые должна будет выплатить Россия. На этот раз спикером по теме выступил министр по делам реинтеграции так называемых "временно оккупированных территорий" Алексей Резников.
В интервью Евгению Киселеву — которому постоянно приходится доказывать, что он бОльший патриот Украины чем сами украинцы — министр заявил, что вопрос Крыма будет одним из условий для "возвращения России в мировое сообщество". При этом, впрочем, быстрого возвращения полуострова, по мнению Резникова, не будет.
А что это все-таки произошло, считает он, "должна поменяться риторика информационная во внутреннем дискурсе". То есть, полагает пан министр, необходимо убедить россиян в том, что воссоединение с Крымом принесло вред стране. "И тогда <…>, мне кажется, уже легче будет политику российскому говорить о том, что надо исправляться", — заявил Резников.
Политик вспомнил о Второй мировой войне, после которой Германия обязалась выплатить компенсацию пострадавшим странам. "Проблем же не произошло с новым руководством Германии, которое сказало: "Да, мы виноваты, да, мы должны платить репарации". И платят по сей день, выплачивают", — пояснил он.
И, добавил Алексей Резников, и Россия "в обозримом будущем" заплатит Украине.
Вообще, для украинских политиков обычное дело предполагать получение значительных финансовых средств без приложения каких-либо усилий к оному. Вот как в данном случае.
А вообще, получение репараций прописано в Стратегии внешнеполитической деятельности Украины до 2024 года, согласованной в начале июня. То есть примерно можно получить представление о сроках "обозримого будущего", о котором говорит украинский министр. В Стратегии отдельным пунктом прописано "осуществление компенсаций и других форм репараций за ущерб, нанесенный Украине вследствие временной оккупации территорий".
Украинский посол в Германии Андрей Мельник также ранее назвал одним из условий для нормализации отношений с Россией выплату репараций после возвращения Крыма и Донбасса под контроль Киева.
С реальностью эти ожидания ничего общего не имеют, что бы не говорили в Киеве. Стоит напомнить, что вообще говоря тема репараций присутствует и в отношениях других стран. То есть как присутствует — многомиллиардных компенсаций от Германии хотят Польша и Греция. В странах Прибалтики тоже периодически поднимают эту тему, только компенсаций хотят от России. Но разумеется, нет никаких оснований полагать, что эти ожидания когда-либо воплотятся на практике.
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Кабаева призналась, что обычно не комментирует чьи-либо высказывания, но в данном случае не может остаться в стороне.