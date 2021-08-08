Эксперты подвели итоги прошедшего в Москве тестирования системы ДЭГ

Заседание технической рабочей группы по дистанционному электронному голосованию (ДЭГ) состоялось в Москве 5 августа. Разработчики системы, эксперты и специалисты в сфере IT-технологий поговорили о результатах тестирования ДЭГ, которое было проведено 29 и 30 июля, обсудили технические моменты и рассмотрели возможности усовершенствования системы.

По мнению начальника Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артема Костырко, тестирование прошло успешно.

"Мы не зафиксировали ни одной жалобы на навигацию по бюллетеню. <…> Можно смело сказать, что тест завершился хорошо и благодаря ему мы выявили моменты, требующие доработки", — рассказал он.

Так, на некоторых смартфонах потребовалось обновить часть программного обеспечения, чтобы бюллетень отображался корректно. Отдельные участники отметили, что ждали СМС для авторизации дольше заявленных 20 секунд.

Далее специалисты обсудили случай, когда в ходе тестирования один из пользователей, изменив ссылку, получил лишь один бюллетень, хотя по умолчанию все участники получали два бюллетеня, поскольку отвечали на два вопроса.

Костырко заметил, что этот случай расценивается как порча бюллетеня без получения. Все испорченные бюллетени на голосовании в сентябре будут видны наблюдателям, они сохранятся в блокчейне среди недействительных.

Другому участнику удалось изменить работу функции отложенного решения, позволяющей каждые 3 часа вновь открывать бюллетень после его предыдущей загрузки. За это время он многократно использовал отложенное решение, тем не менее на результат это не повлияло, поскольку система засчитала единственный последний по времени выбор.

"Все попытки обмануть систему никакого влияния на результаты голосования не оказали. При этом, безусловно, мы серьезно относимся к таким уязвимостям и доработаем систему, исключив возможность таких ошибок к сентябрьскому голосованию", — подытожил Костырко.

Взломать систему хакерам не удалось, однако некоторые кейсы потребовали более пристального внимания, поэтому по итогу встречи было решено, что техническая рабочая группа в ближайшие дни сформирует предложение о том, кто из хакеров, участвовавших в тестировании, достоин денежного вознаграждения.

Дистанционное электронное голосование будут использоваться на выборах с 17 по 19 сентября. Москвичи смогут выбрать онлайн депутатов Госдумы, Мосгордумы, а также совета депутатов района Щукино.

ДЭГ положительно зарекомендовало себя среди москвичей, они выбирают ДЭГ за надежность. Защищенность ДЭГ обеспечивают технические особенности блокчейн. Такую систему нельзя взломать, в ней нет единого сервера, любые изменения информации в бюллетенях подразумевают получение одобрения других участников сети.

В системе используется цифровой ключ, разделенный на несколько частей между участниками цепи. Это необходимо, чтобы итоги голосования сохранялись в тайне до окончания. Каждая часть ключа записана на запароленной флешке, пароль знают только хранители ключей. Узнать результат возможно, только собрав все части ключа воедино, тогда начнется расшифровка итогов.

Голосовать онлайн смогут совершеннолетние москвичи, имеющие полную учетную запись на городском портале mos. ru. Необходимо зарегистрироваться до 13 сентября включительно.