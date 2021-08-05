Владимир Зеленский: Донбасс никогда не будет русской территорией

Президент Украины Владимир Зеленский рекомендовал жителям Донбасса, считающими себя русскими, не оставаться на территории самопровозглашенных республик.

В интервью каналу "Дом" украинский президент заявил, что Донбасс никогда не будет русской территорией.

"Просто никогда. Неважно, сколько это [будет] оккупировано, понимаете? Это как стена, которая была в Германии. В любом случае люди, история воспользуются моментом — и стена рухнет ", — сказал Владимир Зеленский.

В связи с этим, по мнению президента, жителям ЛДНР нужно определиться, считают ли они себя русскими или украинцами.

"Если ты сегодня живешь на временно оккупированной территории Донбасса и ты считаешь, что "наше дело правое", "нам в Россию", "мы русские", — большая ошибка оставаться жить на Донбассе. … если ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины и чувствовал, что это Россия, то ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе уже нужно ехать и искать себе место в России", — посоветовал глава Украины.

Вместе с тем он отметил, что решение о том, оставаться в Донбассе или покинуть его, люди должны принять сами.

"Никто никого выгонять не будет", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.