СКР заподозрил комбрига ВСУ в обстреле из гранатометов жителей села в ДНР

Следственный комитет России заподозрил командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Олега Гончарука в жестоком обращении с населением на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики.

По информации СКР, следователи выяснили, что 2 августа 2021 года полковник Олег Гончарук с военнослужащими его бригады намеренно обстреляли из гранатометов объекты гражданской инфраструктуры на улице Ватутина в селе Коминтерново Новоазовского района.

Стрельба велась с подготовленных огневых позиций неподалеку от села Гнутово Мариупольского горсовета.

В результате обстрела на территории ДНР были ранены двое гражданских - 57-летняя женщина и 58-летний мужчина.

Сообщается, что своими действиями украинские военные нарушили Конвенцию о защите гражданского населения во время войны, а также Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины.

В связи с произошедшим в отношении Олега Гончарука и его сослуживцев возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ». Ранее российские следователи установили, что Гончарук причастен к другим аналогичным преступлениям.

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