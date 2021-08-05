В Кремле обсуждают последствия переноса выборов в Госдуму на весну-2022

Из-за быстрорастущей новой волны COVID-19 в Кремле обсуждают перенос сентябрьских выборов в Государственную думу. Об этом сообщает издание URA. RU со ссылкой на комментарии инсайдеров.

Одной из причин возможного переноса выборов стало стремительное снижение уровня довольства граждан. Многие из них осуждают "Единую Россию" за меры борьбы с новой вспышкой заболеваемости коронавирусом. Кто-то недоволен ограничениями на массовые мероприятия и призывами к вакцинации, а другие, наоборот, считают, что власти недостаточно заботятся о здоровье граждан.

В качестве альтернативной даты проведения выборов рассматривается конец текущего года либо весна следующего. Однако, как отмечают политологи, изменение даты голосования может повлечь за собой дополнительные проблемы.

Информацию о снижении доверия к власти подтверждают и социологические опросы. Согласно данным фонда "Общественное мнение", чуть меньше половины опрошенных граждан заявили о своем недовольстве действиями властей. Также постепенно падают рейтинги "Единой России": за последние две недели этот показатель снизился на 2%.

При при этом в Кремле многие понимают возможные последствия переноса выборов. Согласно мнению приближенного к правительству специалиста, механизм уже запущен:

"Выборы объявлены. Кандидаты уже открывают избирательные счета и ведут кампанию. По моему мнению, запущен обратный отсчет, и отыгрывать ситуацию не будут".

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