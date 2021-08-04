COVID-19: лекарства нет, вакцины малоэффективны?

За полтора года пандемии мир так и не смог противопоставить коронавирусу лекарство, заявил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

По его словам, в мире нет этиотропного лечения, которое направлено на устранение причины возникновения коронавируса (проще говоря, универсального укола или таблетки).

Так что у врачей просто нет противовирусного препарата, который бы с высокой эффективностью нивелировал и блокировал вирус.

Всё, что человечество научилось делать, — это бороться с осложнениями и контролировать цитокиновый шторм, а также воздействовать на иммунитет путём трансфузии гипериммунной "антиковидной" плазмы.

Всё бы ничего, но штамм "дельта" обходит все достижения сразу на три корпуса.

Как писали журналисты The Washington Post, "дельта" легко передаётся от вакцинированных людей к вакцинированным. То есть все прививки разом перестали работать как суперзащита.

При этом производители не спешат обновлять вакцины и используют то, что придумали год назад.

Российские и китайские вакцины тоже не снискали всемирной славы. Не так давно президент Китая Си Цзиньпин назвал китайские вакцины "глобальным общественным благом".

Действительно, вакцина Sinovac может храниться в обычном холодильнике, в отличие от Moderna и Pfizer-BioNTech. Напомним, Moderna должна храниться при минус 20 градусах, а Pfizer — при минус 70. Для стран со слабой инфраструктурой здравоохранения это критично. И китайская вакцина активно используется в более чем 80 странах развивающегося мира.

Российская вакцина "Спутник V" сейчас используется почти в 70 странах, но претензии Запада к ней остались.

Ни ВОЗ, ни Европейское агентство по лекарственным средствам до сих пор не одобрили её для использования в других странах. Тем не менее многие покупают и хотят производить её на свой страх и риск. Та же Индия, измученная "дельтой", планирует производить минимум 850 миллионов доз "Спутника" в год.

Бразилия и Словакия договорились о закупках препарата, но позже передумали… Индийские чиновники говорят, что задержка поставок из России сорвала крупные производственные планы. По факту из-за задержек в производстве "Спутника" за рубежом многие дозы поступают непосредственно из России, что ещё сильнее ограничивает производство.

Как сообщило в мае российское издание Forbes, в мире были произведены 16,3 миллиона уколов двухдозовой вакцины. Это лишь 1% от намеченной цели по глобальной вакцинации "Спутником".

Сами же россияне своей вакцине, увы, не доверяют. Мартовский опрос показал, что целых 62% опрошенных не хотят вакцинироваться. По состоянию на 28 июня лишь 15% россиян получили хотя бы одну дозу вакцины, и это показатель отношения к правительству в целом.

Даже коронавирус сограждан пугает меньше, чем инициативы собственных властей.

И это печально.

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