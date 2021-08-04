Переход в качество: инсайдеры сообщают о новой "установке" на выборы

Интересные сведения передают инсайдеры URA. RU: теперь важно бороться не за количество избирателей, а за их "качество". Проще говоря — привести на голосование максимальное число лояльных к власти людей.

Инсайдеры из "ЕР" сообщили изданию, что от ранее поставленной задачи "45 на 45" (первая цифра которой обозначает явку, а вторая — итоговый результат партии) решено отказаться. Из-за коронавирусных ограничений выросло народное недовольство, так что теперь важнее собрать побольше лояльных людей и поактивнее использовать систему электронного голосования.

"Федеральные кураторы просят не "нагонять" явку и даже где-то подыгрывать оппозиционно настроенным избирателям — доносить до них, что раз от них якобы мало что зависит, то нет смысла и приходить на выборы", — рассказывает инсайдер.

"Сушка" явки, то есть попытки искусственно снизить число голосующих людей, может ожидаться в:

Москве;

Санкт-Петербурге;

Свердловской области.

"В тех регионах, где разрешили электронные выборы, есть установка сгонять избирателей именно на них", — добавил собеседник.

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