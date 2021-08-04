Элла Памфилова: в Донбассе не будет голосования на выборах в Госдуму

На территории самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР не будет участков для голосования на выборах в Госдуму РФ, заявила РИА Новости председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

Она отметила, что жители Донбасса, имеющие российское гражданство, смогут принять участие в голосовании, приехав для этого в Ростовскую область. Кроме того, у жителей ДНР и ЛНР, зарегистрированных на портале Госуслуг, есть возможность проголосовать дистанционно.

По словам главы ЦИК, на Украине предполагается открыть четыре избирательных участка. Они будут действовать в российском посольстве в Киеве, а также в консульствах во Львове, Одессе и Харькове.

Элла Памфилова сообщила, что всего для голосования на выборах в Госдуму РФ за рубежом планируется открыть 348 избирательных участков. Их не будет в Грузии, Йемене и Ливии.

Напомним, выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Граждане России проголосуют за кандидатуры 225 депутатов по партийным спискам. Еще 225 парламентариев будут избраны по одномандатным округам.

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