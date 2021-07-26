В "ЕР" заявили, что не обсуждали "пятую графу" в паспортах россиян

Идея с возвращением в паспорта жителей России графы "национальность" в "ЕР" не обсуждалась. Напомним, что "пятую графу" удалили из паспортов ещё в 1990-х годах, а в Конституционном суде сообщили следующее: национальность не может иметь

"юридического значения для статуса гражданина".

История с "пятой графой" и её возможным возвращением началась следующим образом. На радио "Говорит Москва" пришёл председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов, который сообщил: в ГД предложили возвращение "национальности" в паспорта. Хотя бы потому, что такое желание изъявили в некоторых малочисленных народах страны.

"Сейчас мы приняли закон, формируется реестр малочисленных коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, и на основании этого реестра им будут документ выдавать, то есть кое-какое решение есть", — отметил депутат.

"Идея во фракции не обсуждалась", — сообщил, выступая на этом же радио, первый замглавы думской фракции "Единой России" Андрей Исаев (цитата по ТАСС).

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.