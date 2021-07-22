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Российский посол рассказал про "визитную карточку русофобов"

Политика

Бесконечный поток обвинений в "геополитической направленности" проекта Nord Stream 2 не имеет под собой никаких оснований, поэтому Москва такого рода риторику не приемлет. Интересно, что попытки как-то очернить Россию и выставить её в негативном свете в связи с реализацией "СП-2" стали своего рода "визиткой" русофобски настроенных представителей Запада.

Российский посол рассказал про "визитную карточку русофобов"

"Попытки представить нас в качестве агрессора и страны, проводящей "злонамеренную" деятельность, давно стали визитной карточкой русофобов. Угрозы в наш адрес — беспочвенны и бесполезны.

Такую риторику мы не приемлем, как и не можем принять практику нелегитимных односторонних санкций. Мандат на это имеется только у СБ ООН", — цитируют в Facebook российского дипломатического представительства посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова.

Москва, продолжил Антонов, никогда и никому не пыталась навязать поставки энергоресурсов, всегда работала честно — и кому, как не Европе, это понимать. Так что вывод один — негативные заявления по вопросу "СП-2" можно трактовать как недобросовестную конкуренцию.

"Видим в таких потугах не что иное, как недобросовестную конкуренцию", — заключил посол.

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