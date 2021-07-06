Будем отвечать: Лавров напомнил США о последствиях недружественных шагов

Если Вашингтон решит заняться "недружественными действиями", Москва оставит за собой право на жёсткий ответ. Кроме того, пытаться вести с Россией диалог, упирая лишь на некие "силовые" аргументы — тактика заведомо провальная.

О России, США и отношениях двух стран рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. В беседе с изданием Rakyat Merdeka (Индонезия) он отметил: практически сразу после встречи в Женеве России снова принялись читать "нотации", причём ещё активнее, чем до.

"Российский лидер чётко обозначил, в том числе публично, что результат на всех направлениях возможен исключительно через нахождение взаимоприемлемого баланса интересов строго на паритетных началах. На переговорах возражений не прозвучало", — напомнил Лавров.

При этом, дополнил Лавров, нотации сопровождаются "предупреждениями" для Москвы. Если вычленить их суть, можно увидеть следующее: Москве предлагают новые "правила игры", и если она их не примет, то стоит ждать очередной волны "давления".

"Попытки вести с нами диалог с позиции силы изначально обречены на провал: на недружественные действия будем отвечать жёстко и решительно", — заключил Лавров.

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