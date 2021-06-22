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"Этого не будет": Кургинян назвал провальную идею Байдена

Политика

Если рассматривать идеи, которые обсуждали Владимир Путин и Джо Байден на саммите в Женеве, то можно выделить лишь несколько по-настоящему важных. А все прочие прекрасно описываются фразой "шум бессмысленных слов".

"Этого не будет": Кургинян назвал провальную идею Байдена

Комментарий касательно встречи двух президентов предоставил лидер движения "Суть времени" Сергей Кургинян. Он уверен, что для Москвы неприемлемы два процесса, которые педалирует Вашингтон:

  • попытки взять Украину в НАТО;
  • попытки "вбить клин" между Пекином и Москвой.

"Это ничего не меняет в динамике мира. Мы пытаемся придать этим перфомансам, которые происходят на поверхности значение глобального фактора движения мира. А они уже не играют роли.

Потому что сверху идёт какой-то разговор, а под этим разговором движутся тектонические мощнейшие силы, они движутся все в том же и том же направлении.

Российская Федерация никогда не даст забить клин в её отношения с Китаем. Этого не будет. Эта идея Байдена провалилась", — заявил Кургинян, выступая на шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" ("Россия-1").

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Первая встреча Путина и Байдена. О чем говорили президенты России и США в Женеве
Автор: Константин Шапров
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