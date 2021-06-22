"Этого не будет": Кургинян назвал провальную идею Байдена

Если рассматривать идеи, которые обсуждали Владимир Путин и Джо Байден на саммите в Женеве, то можно выделить лишь несколько по-настоящему важных. А все прочие прекрасно описываются фразой "шум бессмысленных слов".

Комментарий касательно встречи двух президентов предоставил лидер движения "Суть времени" Сергей Кургинян. Он уверен, что для Москвы неприемлемы два процесса, которые педалирует Вашингтон:

попытки взять Украину в НАТО;

попытки "вбить клин" между Пекином и Москвой.

"Это ничего не меняет в динамике мира. Мы пытаемся придать этим перфомансам, которые происходят на поверхности значение глобального фактора движения мира. А они уже не играют роли. Потому что сверху идёт какой-то разговор, а под этим разговором движутся тектонические мощнейшие силы, они движутся все в том же и том же направлении. Российская Федерация никогда не даст забить клин в её отношения с Китаем. Этого не будет. Эта идея Байдена провалилась", — заявил Кургинян, выступая на шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" ("Россия-1").

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