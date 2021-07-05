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Мурашко: мы находимся сегодня в так называемом мире VUCA

Политика

Жители всех стран мира в связи с пандемией оказались в сложных и неоднозначных условиях. Для таких условий даже есть специальный термин: VUCA-мир.

Мурашко: мы находимся сегодня в так называемом мире VUCA

Подробнее о VUCA-мире рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он отметил, что сегодняшняя ситуация характерна большой долей неопределённости, а также огромной важностью быстрого информирования. Адаптация к VUCA-миру возможна — однако для этого придётся поработать.

"Как бы то ни было, мы находимся сегодня в так называемом мире VUCA. Мир VUCA — это когда идёт нестабильность, неопределённость, сложность и неоднозначность.

Потому что вы видите, как меняются правила: сегодня наденьте маски, завтра давайте чуть-чуть снимем требования. Сегодня мы не собираемся все вместе, завтра мы через одно кресло начинаем собираться и так далее. <…>

Для того, чтобы находиться в мире VUCA, мы должны иметь систему быстрого информирования, быстрого сбора данных и быстрого изменения правил", — объяснил Мурашко, выступая перед студентами Уральского государственного медицинского университета (УГМУ).

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VUCA - мир | Человек 21 века
Автор: Константин Шапров
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