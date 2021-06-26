Крымский потоп и ковид отдых не отменяют

Какие недобросовестные методы используют американцы в конкурентной борьбе? Когда и при каких условиях китайские и российские самолеты вытеснят "Боинг"? Туристический сезон в России накрылся крымским потопом и новой волной коронавируса? Почему государственные службы не урезают зверский аппетит южных отельеров?

Конечно, многие привыкли считать лучшим отдыхом только купание и загорание на южных морях. Но ведь у нас есть множество других прекрасных мест для замечательного отдыха. Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

Читайте начало интервью:

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— Алексей, США ввели различные санкции уже практически против всех приличных стран мира. Против России они вводили санкции многократно, чтобы никто не мог с нами нормально сотрудничать. Но сами американцы продолжают с нами работать даже в космической, авиастроительной и других важных для них сферах.

Французскому Аirbus они запретили категорически, а вот Boeing мог сотрудничать с Россией. Теперь они страшно испугались китайских самолетов, тоже начали всячески давить санкциями.

Одновременно американцы субсидируют свои новые модели, в частности, Boeing-787, а французам вчиняют иски, что они свои модели субсидируют. В общем — полный дурдом.

— Это — не дурдом. Это — очень хорошо организованный хаос в целях конкурентной борьбы. Да, безусловно, эта война — по-настоящему гибридная, она ведется самыми разными способами. Открытым способом является санкционный режим. Совершенно незаконный, на мой взгляд. Он имеет форму нечестной конкуренции.

Другие формы — это различные рекламные кампании, дискредитационные компании в адрес Китая, России, того же Аirbus со стороны США. Используются соответствующие информационные ресурсы — как медиа, так и соцсети, запускаются слухи.

Я думаю, что мы уже давно варимся в этом котле, мы уже давно пробуем этот супчик на вкус и так далее. Поэтому я не понимаю, почему это вызывает удивление. Да, американцы упростили модели взаимодействия не только с конкурентами — Россия и Китай, но и партнерами в Европейском союзе.

Бей своих, чтобы чужие боялись

Последние запищали "с союзниками так не поступают", но никто не обратил на это никакого внимания и не будет обращать. Потому что первые санкции были введены как раз в отношении европейских компаний, которые нарушали режим работы по санкционному режиму с Ираном.

На них даже были были наложены громадные штрафы. Поэтому европейские компании не понаслышке знают, что такое американский протекционизм, обращенный в поддержку своих собственных компаний. Изменить эту ситуацию не может ни Россия, ни Китай, ни Европа, пока США считают себя мировой доминантой, думают, что они обладают самым мощным военным потенциалом мире.

Как только эта иллюзия у них исчезнет, я думаю, что они согласятся на более справедливое и сбалансированное взаимодействие в самых разных отраслях. Это — факт, с этим уже ничего не поделаешь. Просто это — реальность, в котором мы живем.

— Да, реальность все интереснее и интереснее и вот еще одна, у нас сейчас — лето в разгаре, но туристический сезон в связи с пандемией далеко не на пике. А теперь еще случилось наводнение в Крыму. Поэтому фактически из наиболее популярных направлений осталось только Черноморское побережье Краснодарского края.

Цены там — просто неприлично космические. Наши чиновники тоже возмущаются: ну как же так, что за безобразие?… Но неужели они никак не могут на это повлиять? Разве государство устранилось от этого?

— У нас есть прекрасные территории самой большой страны: Калининград, Карелия, Петербург, Байкал, Камчатка… В Екатеринбурге и во всех других городах, даже северных, тоже есть пляжи, где вполне себе люди загорают. Понятно, что большинство наших людей привыкли нежится на пляжах южных морей.

Но, мне кажется, что ковидная реальность нас научила, что привычки иногда надо менять и действовать исходя из тех угроз и вызовов, которые формируются. Вот что мешало гражданам, например, зная о том, что подобная ситуация сложится, заранее приобрести путевки? Разве первый раз Турцию закрывают? Египет открыт и некоторые другие популярные курортные страны. И что мешало желающим там отдохнуть сделать все заранее?

Я не оправдаю не очень честных отельеров, которые задрали цены. Я не оправдываю авиакомпании, которые этим занимаются. Это — прерогатива правоохранительных органов, наших законодателей, исполнительной вертикали призвать их к порядку.

Ситуация сейчас — действительно чудовищная. Я с этим согласен. Я сам пал жертвой всех этих обстоятельств. Обязательства и работу по регулированию с государства никто не снимал. Федеральная антимонопольная служба и профильные надзорные органы должны этим заниматься.

Пора на севера!

А с погодой, как говорится, уж извините — здесь мы не властны. Мы можем только насмешить Бога, рассказав ему о своих планах. Но я не могу принять то, что граждане привыкли отдыхать только в Сочи, Ялте, еще нескольких близких к ним местах — и всё, главное — на море.

В конце концов приходит время и привычки свои менять… Мы должны гибко подходить к организации собственного отдыха. Необходимо готовиться к новой реальности — путешествиям внутри страны.

Здорово, конечно, купаться в теплом море, лежать на большой раскаленной сковородке пляжа, обжариваясь и подгорая, но видимо, настало время поехать на севера, посмотреть, как там живут люди, что там есть хорошего.

А там ведь, действительно, есть много замечательного. Тем более, летом там не хуже и погода часто бывает даже намного лучше, чем на южных курортах. И новые открытия, конечно.