"Они черепа компасом будут мерить?" - Путин о новом украинском законе

Президент России Владимир Путин раскритиковал украинский новый законопроект, рассматриваемый законодателями в Киеве. Закон этот, по мнению ряда аналитиков, если будет принят, вызовет межнациональную напряженность и лишит миллионы жителей важных прав.

Напомним, законопроект, устанавливающий определение понятия "коренные народы Украины”, был внесен президентом страны Владимиром Зеленским в апреле. Наряду с повышением статуса этнических украинцев, он признает статус некоторых национальных меньшинств, включая крымских татар, евреев-караимов и крымчаков. Однако он исключает тех, чья этническая группа считается имеющей свое собственное государство в другом месте, лишая тех, кто происходит от белорусов, молдаван и поляков, права считаться коренными, несмотря на многовековую историю Украины.

Отвечая на вопрос о своем мнении по сути этого законопроекта в интервью телеканалу "Россия 24", Путин сказал, что он "конечно, негативный":

"Говорить о русских как о некоренном народе просто неправильно. Это смешно и глупо. Деление людей на коренных — первосортных — и второсортные категории — это определенно выглядит и напоминает теорию и практику нацистской Германии”. "А как насчет людей со смешанной кровью? Сам Зеленский — еврей по происхождению… что делать с этими людьми? Они собираются, как в нацистской Германии, измерять свои черепа и другие части тела с помощью компаса? Неужели они будут определять настоящих украинцев так же, как определяли настоящих арийцев?"— недоуменно спросил российский президент.

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