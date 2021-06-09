Лавров обвинил США в утаивании фактов по авиакатастрофе MH-17

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США утаивают факты по делу о катастрофе малайзийского "Боинга" в Донбассе. Глава МИД уточнил, что речь идёт о спутниковых снимках, которые были сделаны в момент трагедии. Американцы отказались предоставлять их суду.

"На днях нидерландский суд прямо объявил, что надежды на то, что американцы предоставят эти снимки, больше нет и для суда вопрос закрыт. Колоссальной важности факты утаиваются", — заявил Лавров журналистам.

В эти дни суд в Гааге рассматривает дело о катастрофе MH-17. В частности, были опубликованы выводы экспертов, которые обследовали останки тел. В отчёте говорится, что в телах пилота и его помощника найдены осколки, которые не являются частями самолёта.

Идентифицированы были 296 погибших. Останки двух человек так и не нашли. Малайзийский "Боинг" попал в авиапроисшествие 17 июля 2014 года под Донецком.

Следствие, которое проводится в Голландии, утверждает, что самолёт был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который состоит на вооружении 53-й курской бригады ВС России.

В Киеве спустя несколько часов после трагедии обвинили в катастрофе самолёта народное ополчение Донбасса. В Донецке же утверждают, что ополченцы на тот момент не обладали вооружением, которое позволяет сбивать самолёты на большой высоте.

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