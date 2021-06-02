Глава "Ростеха" связал начало войны с ужесточением антироссийских санкций

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что дальнейшее ужесточение санкций против России можно считать войной. По его мнению, США и Европа сделали всё возможное, чтобы усложнить жизнь РФ.

"Мягкими нынешние санкции точно нельзя назвать. Все возможное, чтобы усложнить жизнь, уже сделано. Совсем жесткие санкции — это, по сути, война. И к этому мы, естественно, должны быть готовы", - приводит "РБК" слова Чемезова.

По мнению главы "Ростеха", к такому развитию событий американцы и особенно европейцы не готовы. Чемезов считает, что у России и ЕС есть взаимный интерес развивать экономические отношения.

"С США у нас объем торговли небольшой, поэтому и зависимости никакой нет, за исключением каких-то отдельных моментов. А европейцы ближе к нам, их экономика более завязана на российскую. Взаимный интерес у России и Европы большой", - заявил глава "Ростеха".

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