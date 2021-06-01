Защита подала апелляцию с требованием оправдать Платошкина

Гагаринский суд Москвы получил апелляцию на приговор лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина. 19 мая суд вынес обвинительный приговор политологу за "склонение к массовым беспорядкам" и "распространение заведомо ложной информации".

Платошкин получил условный срок на пять лет и штраф в размере 700 тыс. рублей. Прокуратура требовала для политолога шесть лет тюремного срока. Теперь защита просит отменить предыдущее решение и вынести оправдательный приговор.

"В суд поступила апелляционная жалоба на приговор Платошкина. Адвокат просит отменить судебное решение и вынести оправдательный приговор", — сообщает ТАСС.

После вынесения приговора домашний арест был заменён Платошкину на подписку о невыезде до вступления приговора в законную силу. Нахождение под домашним арестом около года было зачтено политологу в условный срок.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о нарушении закона в ходе рассмотрения дела Николая Платошкина в суде.

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