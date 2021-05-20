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Вадим Горшенин: суд над Платошкиным - дискредитация государственного строя

Политика

Глава медиахолдинга "Правда.Ру" Вадим Горшенин в своём Telegram-канале отметил, что судебный процесс над политологом Николаем Платошкиным можно рассматривать как дискредитацию государственного строя.

Вадим Горшенин: суд над Платошкиным - дискредитация государственного строя

19 мая Гагринский суд Москвы приговорил лидера движения "За новый социализм" к пяти годам условного срока. Политолога и политика обвинили в распространении незаконной информации и склонению к массовым беспорядкам.

Суд не учёл доказательства защиты. О подробностях судебного процесса над Платошкиным для ютуб-канала "Правда.Ру" рассказала Дарья Митина.

Вадим Горшенин: суд над Платошкиным - дискредитация государственного строя

Нарушения в процессе над Платошкиным

По мнению Горшенина, судья Ольга Арбузова во время процесса допустила несколько вопиющих нарушений, что может говорить о её профнепригодности.

"Мало кто в какие времена мог бы представить себе суд, который выносит приговор, отказываясь в заседании исследовать доказательства.

В судебном решении или приговоре должна быть аргументация, почему суд принимает те или иные доводы защиты и обвинения, рассматривая доказательства по делу.

При рассмотрении дела судьей Арбузовой этого краеугольного камня судебной системы не наблюдалось: суд отказался исследовать письменные доказательства.

Арбузова отказала в признании статуса общественного защитника бывшему представителю Генеральной прокуратуры России в Верховном суде РФ в связи с его… некомпетентностью.

Все преподаватели, вместе взятые, которые учили Арбузову логике и юриспруденции, должны были бы, думаю, сегодня заявить о своей профессиональной несостоятельности. Как, впрочем, и все те, кто согласовывал данную конкретную даму на позицию федерального судьи для утверждения указом главы государства", — написал Горшенин.

О дискредитации государственного строя

Горшенин подчеркнул, что решения суда выносятся не конкретными судьями, а от имени Российской Федерации. Поэтому нарушения во время процесса над Платошкиным следует рассматривать не как некомпетентность лично Арбузовой, а как дискредитацию всего государства.

"Дело здесь не только в Платошкине, а в том, что судья сегодня сработала как судебный пристав либо младший партнёр обвинения, а это вполне себе тянет на дискредитацию государственного строя. Мы ж помним, что приговоры в судах выносятся не арбузовыми как таковыми, а именем Российской Федерации.

И это может означать только одно для внутренней политики: недоверие к действиям не избираемых, а назначаемых судей (ведь информация об этом процессе будет расходиться в общественном мнении кругами) может перенестись на всю власть в целом", — добавил глава медиахолдинга "Правда.Ру".

Платошкин стал популярным

Также Вадим Горшенин отметил, что судебный процесс добавил поклонников Платошкину за тот год, который он провёл под домашним арестом. Это несмотря на то, что дело политолога широко не освещалось в СМИ, а сам он побывал на допросе всего один раз.

"Ну и самое любопытное: за прошедший год, который Платошкин провёл под домашним арестом, имея всего лишь одну беседу со следователем в самом начале, количество сторонников социалиста не только не уменьшилось, а стало, если судить по соцсетям, ещё больше.

Что там говорится о методологах? Что надо довести процесс до точки кипения, а потом показать свою состоятельность, туша пожар? Ну-ну…

В целом же по оценке ситуации по самому судебному процессу вполне солидарен с Дарьей Митиной", — подытожил Горшенин.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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