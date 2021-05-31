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"Сурайкинцы" требуют у "зюгановцев" показывать "товар лицом"

Политика

"Коммунисты России" упрекают стареющую КПРФ в обмане избирателей.

"Сурайкинцы" требуют у "зюгановцев" показывать "товар лицом"

Коммунистическая партия "Коммунисты России" (КПКР) под предводительством Максима Сурайкина предложила Центральной избирательной комиссия (ЦИК) ввести дополнительные ограничения при регистрации кандидатов на выборах в депутатов Госдумы, которые состоятся в сентябре 2021 года. По мнению "сурайкинцев", членам ЦИК следует проверять подлинность возраста и внешнего вида кандидатов на фотографиях, которые те используют в своих агитационных материалах. Инициатива "комросов" нацелена на недопущение обмана избирателей относительно реальных внешности, возраста и возможной дее- и трудоспособности кандидатов. По их словам, многие политики из основных парламентских фракций грешат тем, что демонстрируют избирателям не реальных себя, а свой идеализированный образ, что является обманом.

"Подавляющее большинство членов партии "Коммунисты России" находятся в трудоспособном возрасте и в любое время выглядят свежими, полными сил и готовности для защиты интересов своих избирателей. Им не надо скрывать свой возраст или последствия пагубных для здоровья привычек. Подобного не скажешь о других партиях, например, КПРФ, где много возрастных кандидатов. Ряд депутатов Госдумы от КПРФ умерли, не дождавшись окончания текущего созыва, и нам очень жаль этих людей", — заявили в КПКР.

"Комросы" убеждены в неэтичности применения для агитационных материалов фотографий кандидатов "20-40 летней давности" или фотоизображений, отретушированных с помощью "программ цифровой коррекции, например, фотошопа". Подобный подход они сравнивают с обманом избирателей путем предоставления недостоверных или "просроченных" сведений в декларациях о доходах действующих парламентариев и кандидатов в депутаты Госдумы.

Ведь в результате таких действий "вместо глубоко возрастного, одолеваемого различными недугами человека, нуждающегося в ежедневном лечении и покое, мы видим на рекламных плакатах полного сил кандидата в самом расцвете лет", предостерегают "сурайкинцы". По их мнению, это заведомое и умышленное "введение избирателя в заблуждение".

Из-за несоответствия изображения кандидата в депутаты действительности избиратель может сделать ошибочные выводы о его реальной готовности к законотворческой деятельности, "которая требует от человека ясного ума и способности к долговременной концентрации". Более того, кандидат в преклонном возрасте может просто "долго не протянуть", подчеркивают они.

"Чтобы избежать подобного "недоразумения" и не обманывать избирателя красивыми картинками, далекими от действительности, партия "Коммунисты России" предлагает ЦИКам заверять фото кандидатов в депутаты, которые те собираются использовать в предвыборной агитации, на предмет "свежести", — заявляют "комросы".

Лидер "Коммунистов России" Максим Сурайкин предлагает также законодательно ввести запрет на использование программ цифровой коррекции изображения кандидатов в депутаты в официальных агитационных материалах. Так как, по его словам, "люди должны видеть настоящие лица политиков, а не маски".

Заявленный КПРФ кандидат в депутаты ГД по 208-му округу Москвы Нина Останина Реальное фото
Заявленный КПРФ кандидат в депутаты ГД по 208-му округу Москвы Нина Останина Реальное фото
 
Заявленный КПРФ кандидат в депутаты ГД по 208-му округу Москвы Нина Останина Идеальное фото
Заявленный КПРФ кандидат в депутаты ГД по 208-му округу Москвы Нина Останина Идеальное фото
 
Кандидат от «Справедливой России» Елены Драпеко Реальное фото
Кандидат от «Справедливой России» Елена Драпеко. Реальное фото
 
Кандидат от «Справедливой России» Елена Драпеко. Идеальное (его широко используют в агитации)
Кандидат от «Справедливой России» Елена Драпеко. Идеальное (его широко используют в агитации)

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Автор: Ольга Лазарева
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