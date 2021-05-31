"Сурайкинцы" требуют у "зюгановцев" показывать "товар лицом"

"Коммунисты России" упрекают стареющую КПРФ в обмане избирателей.

Коммунистическая партия "Коммунисты России" (КПКР) под предводительством Максима Сурайкина предложила Центральной избирательной комиссия (ЦИК) ввести дополнительные ограничения при регистрации кандидатов на выборах в депутатов Госдумы, которые состоятся в сентябре 2021 года. По мнению "сурайкинцев", членам ЦИК следует проверять подлинность возраста и внешнего вида кандидатов на фотографиях, которые те используют в своих агитационных материалах. Инициатива "комросов" нацелена на недопущение обмана избирателей относительно реальных внешности, возраста и возможной дее- и трудоспособности кандидатов. По их словам, многие политики из основных парламентских фракций грешат тем, что демонстрируют избирателям не реальных себя, а свой идеализированный образ, что является обманом.

"Подавляющее большинство членов партии "Коммунисты России" находятся в трудоспособном возрасте и в любое время выглядят свежими, полными сил и готовности для защиты интересов своих избирателей. Им не надо скрывать свой возраст или последствия пагубных для здоровья привычек. Подобного не скажешь о других партиях, например, КПРФ, где много возрастных кандидатов. Ряд депутатов Госдумы от КПРФ умерли, не дождавшись окончания текущего созыва, и нам очень жаль этих людей", — заявили в КПКР.

"Комросы" убеждены в неэтичности применения для агитационных материалов фотографий кандидатов "20-40 летней давности" или фотоизображений, отретушированных с помощью "программ цифровой коррекции, например, фотошопа". Подобный подход они сравнивают с обманом избирателей путем предоставления недостоверных или "просроченных" сведений в декларациях о доходах действующих парламентариев и кандидатов в депутаты Госдумы.

Ведь в результате таких действий "вместо глубоко возрастного, одолеваемого различными недугами человека, нуждающегося в ежедневном лечении и покое, мы видим на рекламных плакатах полного сил кандидата в самом расцвете лет", предостерегают "сурайкинцы". По их мнению, это заведомое и умышленное "введение избирателя в заблуждение".

Из-за несоответствия изображения кандидата в депутаты действительности избиратель может сделать ошибочные выводы о его реальной готовности к законотворческой деятельности, "которая требует от человека ясного ума и способности к долговременной концентрации". Более того, кандидат в преклонном возрасте может просто "долго не протянуть", подчеркивают они.

"Чтобы избежать подобного "недоразумения" и не обманывать избирателя красивыми картинками, далекими от действительности, партия "Коммунисты России" предлагает ЦИКам заверять фото кандидатов в депутаты, которые те собираются использовать в предвыборной агитации, на предмет "свежести", — заявляют "комросы".

Лидер "Коммунистов России" Максим Сурайкин предлагает также законодательно ввести запрет на использование программ цифровой коррекции изображения кандидатов в депутаты в официальных агитационных материалах. Так как, по его словам, "люди должны видеть настоящие лица политиков, а не маски".

Заявленный КПРФ кандидат в депутаты ГД по 208-му округу Москвы Нина Останина Реальное фото

Заявленный КПРФ кандидат в депутаты ГД по 208-му округу Москвы Нина Останина Идеальное фото

Кандидат от «Справедливой России» Елена Драпеко. Реальное фото

Кандидат от «Справедливой России» Елена Драпеко. Идеальное (его широко используют в агитации)