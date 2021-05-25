Новая отставка: на этот раз пост покидает мэр Нижневартовска Василий Тихонов. Чиновник уже написал сообщение в Instagram, в котором объяснил причину ухода и рассказал о "серьёзности вопроса".
Как оказалось, в отношении Тихонова начали некую проверку, подробности которой он решил не раскрывать, однако сделал уточнение: проверка мешает сосредоточиться на работе. Известно, что она началась
"…по обстоятельствам, которые несовместимы со статусом главы города".
Тихонов отметил, что решение о своём уходе он уже успел согласовать с губернатором ХМАО Натальей Комаровой.
"Считаю, что мною не были допущены нарушения, но, учитывая серьёзность вопроса, я принял решение досрочно прекратить полномочия", — написал Тихонов.
Напомним, что Тихонов стал мэром в 2016 году, при этом в администрации Нижневартовска он работал с 1999 года. В "обычном" режиме полномочия мэра заканчивались в этом году.
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