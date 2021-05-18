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Неспособный на прыжок: чем запомнился и почему ушёл мэр Владивостока

Политика

Вторник начался с достаточно интересной новости: отставки мэра Владивостока Олега Гуменюка. Политик, ставший мэром в 2019 году, сообщил о "консолидированном" решении, намёки на которое давались чуть ранее.

Олег Гуменюк
Олег Гуменюк

Запомнился ли Гуменюк чем-либо? Что можно сказать об итогах его работы — и почему он ушёл? Корреспонденты "Правды. Ру" пообщались с Дмитрием Журавлёвым, научным руководителем Института региональных проблем, доцентом Финансового университета при Правительстве РФ.

"Конкретные мэрские дела": итоги работы мэра

Напомним, что Гуменюк был выбран мэром 28 марта 2019 года, а в должность вступил 5 апреля. Кажется, что прошло совсем немного времени — что же успел политик?

Владивосток
Владивосток

Журавлёв отмечает, что в качестве мэра Владивостока Гуменюк успел сделать много полезных вещей — например, связанных с вопросами дорог и жилья. И справился если не с развитием, то хотя бы с сохранением инфраструктуры города.

"Он довольно много сделал таких конкретных мэрских дел: дороги, дома. Однако абсолютно не смог справиться с "ледяным дождём", что и было поводом для первого намёка на его отставку.

И вторая к нему претензия губернатора: федеральные проекты на территории Владивостока тоже выполняются недостаточно эффективно", — рассказывает эксперт.

"Смена караула": ушёл или "ушли"?

"Мы не можем с вами ничего утверждать. Но я думаю, что это вопрос перестройки команды: пришёл новый губернатор — ему нужен новый мэр", -рассуждает эксперт.

ледяной дождь
Ледяной дождь

В целом Гуменюк запомнился как мэр, который умеет и может управлять в "спокойном" режиме, но бессилен перед крупномасштабной катастрофой. Много ли лично его вины в той самой ситуации с "ледяным дождём" — нужно спрашивать специалистов.

"Виноват он в том, что ванты большого моста обледенели и стало опасно по нему ездить, или не виноват, я не знаю. Может быть, он просто несчастная жертва.

Что бы ни случилось (хорошее он сделал, плохое он сделал) — идёт смена караула.

Любой губернатор мечтает о том, чтобы иметь своего мэра в региональной столице. Потому что обычно половина экономики региона — это региональная столица", — высказывает предположение Журавлёв.

Так что можно сделать простой вывод: Гуменюк — вполне нормальный мэр, работавший спокойно, но, что называется, неспособный на прыжок.

"В состоянии спокойного течения дел он, наверное, оставался бы столь же успешным мэром, каким был. Однако резервов и возможностей, которые позволили бы ему победить форс-мажор, у него не оказалось", — резюмирует Журавлёв.

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Автор: Константин Шапров
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