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Замглавы МИД объяснил, во что "потихонечку превращают" площадку СЕ

Политика

Если рассматривать ситуацию с площадкой СЕ, то можно легко заметить: "навязанный" курс приводит к тому, что представители площадки переключаются на "блоковое мышление", которое связано с противостоянием России.

Замглавы МИД объяснил, во что "потихонечку превращают" площадку СЕ

"Мы с большим разочарованием наблюдаем, как организация становится заложником навязанного России противостояния, как она отдаляется от своей главной уставной цели — укрепление единства государств континента или, как написано в первой статье устава, укрепление единства европейских народов", — рассказал о ситуации 17 мая заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, выступая на открытии курсов Европейского учебного института МГИМО (ЕУИ) и Совета Европы.

По сути, продолжил Грушко, организация из-за таких коллизий слабеет и работает наперекор собственным ценностям и собственному уставу. И такая "работа" приведёт к проблемам.

"Это, конечно, ослабляет организацию как одну из центральных для выполнения её функций и потихонечку превращает её в арену конфронтации", — сообщил он.

Конечно, обязательства, которые взяты в рамках СЕ, выполнять надо — относятся к таковым и решения суда.

"…но при этом нельзя забывать, что членство в международной организации — не игра в одни ворота, и те, кто сегодня использует свое большинство в организации, должны понимать, что превращение институтов Совета Европы в инструмент давления на Россию или другие страны — это прямой отход от уставных обязательств и ценностей, чреватый последствиями", — высказался Грушко.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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