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Кремль ответил ЕС касательно "поглощения" Донбасса

Политика

Новости о том, что Россия якобы планирует начать "поглощение" ДНР и ЛНР, пришлось комментировать даже Кремлю. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, подобными вещами Россия не занималась никогда.

Кремль ответил ЕС касательно "поглощения" Донбасса

Напомним, что ранее из ЕС (в частности, благодаря Bloomberg) пришли новости следующего характера. Россия якобы уже занята подготовкой к присоединению Донбасса.

По мнению экспертов из ЕС, на это указывает как минимум факт выдачи в Донбассе российских паспортов. Известно, что на уровне ЕС будет представлен доклад с описанием данной проблемы.

"Россия не планировала и не планирует никого поглощать, никогда этим не занималась", — опроверг заявления подобного рода Песков.

Также представитель Кремля ранее неоднократно уточнял: вопрос о том, чтобы как-либо присоединить территории, оказавшиеся вне контроля Украины, к России, в кремлёвской повестке дня отсутствует.

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Путин о Донбассе: продолжим помогать, «чтобы их там не съели»
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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