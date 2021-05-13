Кремль ответил ЕС касательно "поглощения" Донбасса

Новости о том, что Россия якобы планирует начать "поглощение" ДНР и ЛНР, пришлось комментировать даже Кремлю. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, подобными вещами Россия не занималась никогда.

Напомним, что ранее из ЕС (в частности, благодаря Bloomberg) пришли новости следующего характера. Россия якобы уже занята подготовкой к присоединению Донбасса.

По мнению экспертов из ЕС, на это указывает как минимум факт выдачи в Донбассе российских паспортов. Известно, что на уровне ЕС будет представлен доклад с описанием данной проблемы.

"Россия не планировала и не планирует никого поглощать, никогда этим не занималась", — опроверг заявления подобного рода Песков.

Также представитель Кремля ранее неоднократно уточнял: вопрос о том, чтобы как-либо присоединить территории, оказавшиеся вне контроля Украины, к России, в кремлёвской повестке дня отсутствует.

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