Путин поздравил страны СНГ с Днём Победы

С Днём Победы поздравил лидеров и жителей стран СНГ глава российского государства Владимир Путин. Об этом говорится на сайте Кремля.

По случаю 76-й годовщины Победы над фашистской Германией президент обратился к населению Армении, Абхазии, Грузии, Южной Осетии, Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Белоруссии, Молдавии, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Украины.

Путин направил этим странам поздравительные послания и отметил, что основой добрососедских отношений со времен военных лет были и остаются традиции братской дружбы и взаимовыручки.

"Мы должны вместе решительно противостоять любым попыткам исказить и фальсифицировать историю, пересмотреть итоги Великой Отечественной войны, оправдать чудовищные злодеяния, совершенные нацистами и их приспешниками", — сказал президент.

При этом Владимир Путин не поздравил президентов Украины и Грузии, отдельно выделив, что его слова обращены именно к народу этих государств, сообщает URA.RU

Кроме того, глава Российской Федерации выразил благодарность ветеранам войны и труженикам тыла.

Фото: Алексей Дружинин / РИА "Новости"

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