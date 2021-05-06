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Без договора и замера шляпок: грибы и ягоды можно собирать по-старому

Политика

Хорошие новости в преддверии ягодно-грибного сезона: собирать дары леса можно, как и ранее, без каких-либо помех. Данные о том, что власти якобы готовятся ужесточать правила сбора, опровергнуты представителями Минприроды.

Без договора и замера шляпок: грибы и ягоды можно собирать по-старому

Напомним предысторию: ранее в СМИ прошла информация о новой схеме, которая затронет любителей сбора грибов, ягод и прочих "недревесных лесных ресурсов". По предоставленным данным, для сбора планировали ввести обязательную аренду земельного участка.

"Минприроды России опровергает информацию, согласно которой от частных лиц, которые продают недревесные лесные ресурсы, могут потребовать договор аренды участка леса, где товар был собран, а также проверить, соответствуют ли шляпки грибов утвержденным стандартам.

Ни в каких приказах федерального министерства природных ресурсов и экологии нет подобных положений", — указано на сайте Минприроды.

Также в министерстве напомнили, что граждане имеют полное право заниматься свободным и бесплатным сбором ягод, грибов, орехов и прочего "недревесного" лесного богатства.

"Это базовое положение лесного законодательства, которое неизменно", — заключили в министерстве.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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