Тает лёд: почему чиновники вспомнили про зону вечной мерзлоты

Новости из Минприроды: эксперты министерства работают над законопроектом, который позволит регулировать многолетнюю мерзлоту в правовом поле.

Вечная мерзлота

Как оказалось, многолетняя мерзлота много лет "избегала" регулирования и даже не упоминалась в программных документах федерального уровня. Между тем, уточняют эксперты, это примерно 65% всей территории России

Чем данный законопроект полезен для жителей страны? Почему вдруг о вечной мерзлоте вообще вспомнили? Для "Правды.Ру" рассказывает заслуженный эколог РФ Андрей Пешков.

Коварство мерзлоты: в чём особенность ситуации

Эксперт отмечает, что ранее примерно 70% территорий страны находились в арктической зоне, где в большинстве мест есть или была так называемая вечная мерзлота.

"Она, конечно, не вечная. Просто она более 100 лет стоит, поэтому её назвали вечной", — уточняет Пешков.

Послевоенное развитие страны наложило на ситуацию свой отпечаток: было не до излишеств, нужно было выживать. Поэтому на север прокладывали дороги, строили там города. Однако постройка чего-либо в условиях вечной мерзлоты — не такая простая задача.

"Мерзлота имеет сезонные характеристики. То есть если на мерзлоте поставить дом, он будет "ползти". Если на мерзлоту оказывается тепловое воздействие, соответственно, меняются её характеристики, что влияет и на характеристики тех сооружений, которые на данном слое мерзлоты стоят", — разъясняет Пешков.

"Отступление" на север: почему на проблему обратили внимание

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Раньше на ситуацию с мерзлотой особого внимания не обращали: во-первых, было не до того, а во-вторых — было неактуально.

На данный момент, продолжает эксперт, цифра вечной мерзлоты оказалась на отметке в 65%, то есть её величина снизилась примерно на 5%. Это означает, что 5% южной границы мерзлоты отступили ближе к северу.

"Соответственно, где-то что-то "поплыло", потому что мерзлота протаяла. Возникли проблемы техногенного и природного характера. Это касается тех городов, населённых пунктов, технических сооружений и промышленных предприятий, которые расположены на этих 65%, а раньше — 70%", — комментирует Пешков.

Логично, что ситуация привлекла внимание, а поскольку взаимодействие человека и природных объектов — в юрисдикции Минприроды России, то именно представители этого министерства и выступили с законопроектом.

Главное — не по "национальной формуле"?

Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова

На данный момент пока сложно говорить о том, какие плюсы и минусы несёт в себе законопроект: его только начали рассматривать. Однако есть о чём задуматься на перспективу: например, важно учесть вопросы страхования.

"Никто не будет страховать то, что непонятным образом регулируется. А для промышленных предприятий страхование обязательно. Поэтому данная инициатива полезна. Главное, чтобы она не превратилась в нашу национальную формулу — "хотели, как лучше, а получилось, как всегда", — считает эксперт.

Для этого нужны общественные обсуждения с участием СМИ, так что осветить данный законопроект и данную ситуацию именно сейчас очень важно.

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