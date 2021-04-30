Перерыв на *****: новые подробности ссоры депутата и Губернатора Коми

Продолжается бурное обсуждение истории, в которой оказались замешаны депутаты и губернатор Коми Владимир Уйба. Кто, кого и за что обещал "урыть ****", а также об умении вовремя остановиться и версиях участников истории — в специальном материале от URA.RU.

Начало истории: кто, кого и за что

Итак, в данной истории оказались замешаны:

Владимир Уйба (глава Коми);

(глава Коми); Олег Михайлов (депутат от КПРФ);

(депутат от КПРФ); Владимир Косов (зампредседателя Госсовета Республики республики Коми).

Краткий синопсис: на заседании Госсовета, проходившем в конце апреля, выступил Михайлов. В ходе выступления он рассказал, как в регионе обстоят дела со здравоохранением, а также упомянул проблемы, которыми ознаменовались выборы 2020 года. В частности, он назвал Уйбу трусом.

Слова представителя КПРФ, как оказалось, не слишком понравились главе Коми. По словам Михайлова, Уйба в перерыве заседания использовал нецензурные выражения и даже угрожал ему, заявляя, что "уроет *****". Депутат от КПРФ позднее обратился к правоохранительным органам.

Пресс-служба правительства Коми сообщила URA. RU несколько иную версию событий: оказывается, это Михайлов занимался провокациями, а Уйба лишь "ответил на том же языке".

"Не надо, я с ним поговорю по-мужски"

Владимир Уйба

Косов, как стало известно благодаря представленному пресс-службой правительства Коми видеозаписи, уверен: заявления Михайлова можно считать возмутительными.

"Меня возмутило на данной сессии, когда Михайлов заявил, что медики чуть ли не шарлатаны, скрывают смертность. Это невозможно. Я был в ярости, готов по-мужски с ним посчитаться. По-отечески по мягкому месту оттянуть его. А глава сказал "Не надо, я с ним поговорю по-мужски. У вас рука тяжёлая — он потом все время будет стоять". Я согласился. Не применил свои физические возможности для воспитания сынка", — сообщает Косов на видео.

"Полный текст — на youtube-канале"

Другая сторона конфликта, то есть Михайлов, сообщил URA. RU: в полемику на заседании он вступать не стал, потому что "человек уже в возрасте" и мог понять часть данных не так, как нужно.

"Я не стал вести диалог с Косовым — человек уже в возрасте, возможно что-то не услышал или не так понял. Зачем обращать внимание? Показательным будет полный текст моего выступления [на Госсовете], который я прикреплю к видеокомментарию на youtube-канале", — объяснил Михайлов.

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