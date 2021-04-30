"Пойдем выйдем": как глава Коми пообещал "урыть*****" депутата

Ежегодный доклад главы Коми Владимира Уйбы (на фото) о работе правительства в 2020 году прогремел на всю Россию. Точнее сказать, не сам доклад, а то, что произошло после него.

С чего все началось

Об этом рассказал депутат Госсовета Олег Михайлов (КПРФ), который опубликовал аудиозапись разговора с главой республики. Депутат, в частности, решил выступить с критикой выборов главы региона, которые прошли в сентябре 2020 года и до которых самого Михайлова не допустили. Депутат заявил, что Уйба "даже предвыборную кампанию провел как законченный трус, подобрав себе в соперники откровенных спойлеров".

В перерыве заседания, как сообщил Михайлов, Владимир Уйба подошел к нему, поинтересовался, кого тот назвал трусом и предложил "пойти выйти, если ты мужик", а также пообещал "дать *****" и "урыть *****".

"Очевидно, что человек с такой лексикой, такими манерами не может быть главой Республики Коми. Однако, принимая во внимание ресурсы и статус главы, я отношусь к этим угрозам со всей серьезностью", — заявил Михайлов. Он добавил, что уже подготовил обращение в правоохранительные органы по этому поводу.

Сам Владимир Уйба заявил "Пятому каналу", что готов к разбирательствам в правоохранительных органах. То есть глава республики не стал отрицать, что конфликт имел место быть.

И чем продолжилось

А руководитель пресс-службы главы Коми Евгений Ракин заявил, что конфликт спровоцировал сам депутат.

"По регламенту лидеры фракций имеют возможность задать свои вопросы главе по содержанию доклада и прокомментировать его. Но Олег Алексеевич говорил совсем не об отчете. Он сразу же начал своё выступление с оскорблений в адрес Владимира Викторовича. Михайлов оскорбил человека, трижды награждённого Орденом мужества, заслуженного врача, медика, спасавшего жизни людей в горячих точках. При этом глава на явную провокацию не поддался, спокойно выслушал весь этот спич. Хотя в подобной ситуации многие другие просто не сдержались бы, ответив обидчику прямо в зале, не дожидаясь перерыва заседания", — цитирует Ракина РИА "Новости".

Ракин объяснил, что за пределами зала "Владимир Викторович подошёл к Михайлову и потребовал разъяснений, обратившись к нему на том же языке, на котором Олег Алексеевич, судя по всему, только и понимает". По его словам, депутат "исподтишка" записал этот разговор, а потом "ретировался".

Руководство КПРФ, в свою очередь, пообещало разобраться в произошедшем. Но, судя по комментариям зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина, разбираться в этой истории у коммунистов особого желания нет.

"Дискуссия оказалась острой, а реакция Уйбы жесткой. Этот накал нужно снять — сесть поговорить. От личных выпадов надо уходить. Регион должен развиваться", — сказал Афонин телеканалу "360". В общем, максимально нейтральный комментарий.

Напомним, до того как возглавить Коми в 2020 году, Владимир Уйба занимал пост заместителя министра здравоохранения России, а в 2004–2020 годах был руководителем Федерального медико-биологического агентства России. Он заслуженный врач и заслуженный деятель науки Российской Федерации.

Произошедшее необычно в том смысле, что было предано огласке. Но едва ли эта история будет иметь какие-либо последствия для сторон конфликта. Причиной политического кризиса в республике она точно не станет, хоть стороны и демонстрируют решительный настрой. То же вариант "пойти выйти" — как и предлагал глава республики депутату.