Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Антон Куликов

"Пойдем выйдем": как глава Коми пообещал "урыть*****" депутата

Политика

Ежегодный доклад главы Коми Владимира Уйбы (на фото) о работе правительства в 2020 году прогремел на всю Россию. Точнее сказать, не сам доклад, а то, что произошло после него.

"Пойдем выйдем": как глава Коми пообещал "урыть*****" депутата

С чего все началось

Об этом рассказал депутат Госсовета Олег Михайлов (КПРФ), который опубликовал аудиозапись разговора с главой республики. Депутат, в частности, решил выступить с критикой выборов главы региона, которые прошли в сентябре 2020 года и до которых самого Михайлова не допустили. Депутат заявил, что Уйба "даже предвыборную кампанию провел как законченный трус, подобрав себе в соперники откровенных спойлеров".

В перерыве заседания, как сообщил Михайлов, Владимир Уйба подошел к нему, поинтересовался, кого тот назвал трусом и предложил "пойти выйти, если ты мужик", а также пообещал "дать *****" и "урыть *****".

"Очевидно, что человек с такой лексикой, такими манерами не может быть главой Республики Коми. Однако, принимая во внимание ресурсы и статус главы, я отношусь к этим угрозам со всей серьезностью", — заявил Михайлов. Он добавил, что уже подготовил обращение в правоохранительные органы по этому поводу.

Сам Владимир Уйба заявил "Пятому каналу", что готов к разбирательствам в правоохранительных органах. То есть глава республики не стал отрицать, что конфликт имел место быть.

И чем продолжилось

А руководитель пресс-службы главы Коми Евгений Ракин заявил, что конфликт спровоцировал сам депутат.

"По регламенту лидеры фракций имеют возможность задать свои вопросы главе по содержанию доклада и прокомментировать его. Но Олег Алексеевич говорил совсем не об отчете. Он сразу же начал своё выступление с оскорблений в адрес Владимира Викторовича. Михайлов оскорбил человека, трижды награждённого Орденом мужества, заслуженного врача, медика, спасавшего жизни людей в горячих точках. При этом глава на явную провокацию не поддался, спокойно выслушал весь этот спич. Хотя в подобной ситуации многие другие просто не сдержались бы, ответив обидчику прямо в зале, не дожидаясь перерыва заседания", — цитирует Ракина РИА "Новости".

Ракин объяснил, что за пределами зала "Владимир Викторович подошёл к Михайлову и потребовал разъяснений, обратившись к нему на том же языке, на котором Олег Алексеевич, судя по всему, только и понимает". По его словам, депутат "исподтишка" записал этот разговор, а потом "ретировался".

Руководство КПРФ, в свою очередь, пообещало разобраться в произошедшем. Но, судя по комментариям зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина, разбираться в этой истории у коммунистов особого желания нет.

"Дискуссия оказалась острой, а реакция Уйбы жесткой. Этот накал нужно снять — сесть поговорить. От личных выпадов надо уходить. Регион должен развиваться", — сказал Афонин телеканалу "360". В общем, максимально нейтральный комментарий.

Напомним, до того как возглавить Коми в 2020 году, Владимир Уйба занимал пост заместителя министра здравоохранения России, а в 2004–2020 годах был руководителем Федерального медико-биологического агентства России. Он заслуженный врач и заслуженный деятель науки Российской Федерации.

Произошедшее необычно в том смысле, что было предано огласке. Но едва ли эта история будет иметь какие-либо последствия для сторон конфликта. Причиной политического кризиса в республике она точно не станет, хоть стороны и демонстрируют решительный настрой. То же вариант "пойти выйти" — как и предлагал глава республики депутату.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Темы коми владимир уйба
Новости
Байден не смог найти маску в своём кармане
Жители Средневековой Англии часто болели раком
Анна Калашникова упала в обморок на светской вечеринке
Ким Чен Ын казнил чиновника за покупку китайского оборудования
Российская легкоатлетка Передунова дисквалифицирована за допинг
Средний размер автокредита впервые превысил 1 млн рублей
Догилева обиделась на режиссёров, которые её не домогались
Учёные установили, что интеллект животного не зависит от размера мозга
Галкин показал Пугачёву без макияжа во время семейного ужина
Минэнерго предлагает запретить экспорт бензина на три месяца
Последние материалы
Байден не смог найти маску в своём кармане
Россияне поддерживают войну за ЛДНР и Крым
Как научиться управлять гневом?
Жители Средневековой Англии часто болели раком
Анна Калашникова упала в обморок на светской вечеринке
Ким Чен Ын казнил чиновника за покупку китайского оборудования
Российская легкоатлетка Передунова дисквалифицирована за допинг
Средний размер автокредита впервые превысил 1 млн рублей
Догилева обиделась на режиссёров, которые её не домогались
США, КНР и Россия готовятся к Первой космической войне?
Популярное
Мир. Новости мира
"Запретить почти всё": создан список недружественных стран

В России составили список стран, недружественных РФ. В него ожидаемо входят США, Эстония, Литва, Латвия, Грузия, Украина, Польша, Чехия и Великобритания... 

"Запретить почти всё": создан список недружественных стран
"Петров и Боширов": СМИ выяснили, кто взорвал самолёт президента Польши
Евросоюз
"Петров и Боширов": СМИ выяснили, кто взорвал самолёт президента Польши
Российский шоу-бизнес
Галкин показал, как проводит весенние огородные работы с детьми
Мир. Новости мира
Десятки вместо тысяч: почему Чехия остановила изучение "Спутника V"
Любовь Степушова Посол Германии на Украине о марше СС "Галичина": это хорошие фашисты Любовь Степушова Игорь Буккер Первым грин-карту в США получил снежный человек Игорь Буккер Василий Амирджанов Лавров рассказал о генетическом коде россиян Василий Амирджанов
Мир. Новости мира
"Пока я президент": Вучич сделал заявление по санкциям против РФ
Мир. Новости мира
Белорусская власть одумалась: идет работа над ошибками
Адвокат семьи Баталовых рассказал об оправданиях Дрожжиной в суде
Российский шоу-бизнес
Адвокат семьи Баталовых рассказал об оправданиях Дрожжиной в суде
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников