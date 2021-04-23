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Формально мирные: Вассерман объясняет появление судов ФРГ у "СП-2"

Политика

Идея использования мирных судов для того, чтобы защищать различные объекты, не нова. Однако, похоже, именно к ней прибегли в Берлине: в районе расположения трубоукладчика "Северного потока-2" оказались немецкие суда-"рыболовы".

Формально мирные: Вассерман объясняет появление судов ФРГ у "СП-2"

Своё мнение о данном "манёвре" высказал для "Общественной службы новостей" политический консультант Анатолий Вассерман. Эксперта попросили объяснить следующий вопрос: не применят ли корабли для того, чтобы устроить "случайный инцидент", в результате которого строительство "замёрзнет".

"Случайность (а точнее — диверсию) уже пытались устраивать поляки, а не немцы. Я думаю, что немцы придут в этот район скорее для столкновений с поляками, чем для столкновений с трубоукладчиком. Так что, надеюсь, данная новость — положительная", — объяснил Вассерман.

К слову, опыт работы с мирными судами для немирных задач есть у Китая. Например, существуют данные о том, что их вполне реально применять для десантных операций. Почему бы Германии не перенять подобный опыт, задали вопрос Вассерману.

"Я думаю, что высаживать десант в зоне строительства "Северного потока-2" просто некуда: оно всё идёт в море. Но сама по себе идея использовать формально мирные суда для защиты, конечно, очень давно известна", — ответил он.

Так что немецкие мирные суда, продолжил Вассерман, нужны скорее всего именно для защиты.

"Надеюсь, в данном случае немцы пытаются именно таким образом защитить свои интересы от американцев и их подельников", — подытожил он.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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