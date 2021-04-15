В Росрыболовстве решили проблему с Китаем и поставками рыбы

Успешно решить проблемы с избытком российской рыбы, от которой отказался Китай, удалось экспертам Федерального агентства по рыболовству. Как оказалось, Росрыболовству удалось найти новые каналы поставок.

Напомним о ситуации с рыбой: ранее Китай, закупавший примерно 70% всей рыбы, идущей на экспорт из России, резко сократил объёмы закупок в связи с пандемией коронавируса, закрыв, в частности, доступ к ряду важных для поставок портов. Из-за этого эксперты предрекли рынку «кардинальную смену» покупателей.

Как оказалось, в Росрыболовстве нашли новых покупателей в Японии и Южной Корее – данные об этом сообщил журналистам руководитель агентства Илья Шестаков.

«Определённая сложность есть, все-таки Китай был нашим традиционным каналом. Но мы сейчас активно работаем с Кореей и Японией, направляем продукцию непосредственно в эти страны. По сути, мы открываем новые каналы. С Японией у нас нет проблем, всё договоренности с точки зрения поставки продукции реализуются», - уточнил Шестаков.

Также, отметил он, продолжаются переговоры и с Китаем – однако пока дело продвигается сложно.

«…будем продолжать обсуждать с нашими китайскими коллегами возможность открытия перевалки навалом, что традиционно используют наши рыбаки, в том числе в рамках смешанной комиссии по рыболовству между Россией и Китаем», - резюмировал Шестаков.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.