На безрыбье: из-за Китая у рыбного бизнеса РФ могут начаться проблемы

Печальные новости о российском рыбном рынке пришли из Федерального агентства по рыболовству. Согласно данным агентства, уже в скором времени российскому рыбному бизнесу может потребоваться кардинальная смена рынков сбыта.

Данные привёл заместитель главы Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов в ходе пресс-конференции. Он подчеркнул: проблема возникла со стороны Китая.

"Мы готовы в любой момент [возобновить поставки рыбы в Китай], через несколько дней заканчивается празднование китайского Нового года, ожидаем, что этот даст определённое оживление. Если порты откроются, значит, всё наладится. Если порты не откроются в ближайшие одну-две недели, это будет означать долговременную тенденцию, и бизнесу точно надо будет искать другие пути сбыта", — сообщил Соколов.

Напомним, что в Китай поставляется примерно 70% всей экспортной российской рыбы и морепродуктов. Проблемы с поставками начались из-за коронавирусной инфекции, их также испытали и другие поставщики, в том числе из Южной Кореи, Вьетнама и других государств.

"Надо понимать, что все страны попали под это. Порты Китая закрыты для мороженой рыбы не только нашей страны, но и Вьетнама, Кореи и других. Это не конкретная мера для России. Мы не расцениваем это как целенаправленное желание снизить цену на минтай", — уточнил Соколов.